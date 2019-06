António Costa quer abandono escolar abaixo de 10%

O Governo quer que no próximo ano letivo a taxa de abandono escolar precoce fique abaixo dos 10%.Esta quarta-feira, na visita às obras de requalificação da Escola Secundária de Amarante, que duraram nove anos, o primeiro-ministro, António Costa, sublinhou que o o objetivo do seu Governo é atingir "a taxa zero".Costa recordou que no início deste século quase metade dos alunos deixavam a escola antes do fim do ensino escolar obrigatório."Os dados do primeiro trimestre deste ano são de 10,4% e a meta que temos para 2020 é chegar aos 10%. Mas 10% é ainda imenso. E chegados aos 10% em 2020, a meta que temos de nos propor é mesmo a taxa zero no abandono escolar precoce, porque essa tem de ser a ambição coletiva do País", sublinhou o primeiro-ministro, realçando que "o maior défice estrutural que o País tem é o défice das qualificações".Costa anunciou ainda que é meta deste Governo que, pelo menos, 60% da população com 20 anos de idade esteja a frequentar o Ensino Superior em 2030.Atualmente, a taxa de frequência universitária situa-se nos 45%. O chefe do Governo inaugurou a Secundária de Amarante, ao lado do ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, e agradeceu à direção da escola não ter desistido das obras de 12 milhões de euros, iniciadas em 2011 e que tiveram duas interrupções.