António Costa repete anúncio de obra no São João

Reforço no orçamento vai permitir lançar concurso que foi autorizado há um mês.

Por Edgar Nascimento | 08:46

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou esta quarta-feira que o reforço do orçamento da Saúde para 2019 permitirá "avançar com o lançamento" do concurso para a nova ala pediátrica do Hospital de São João.



No entanto, a autorização para o lançamento do concurso já existe – o despacho do ministro das Finanças, Mário Centeno, e do ex-ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, publicado em 19 de setembro, autoriza o Centro Hospitalar de São João "a lançar procedimento concursal para a conceção e projeto de novas instalações para o Centro Pediátrico".



Aliás, em abril, o então ministro da Saúde garantiu que o dinheiro "está disponível" e que faltavam apenas "questões de tramitação processual" para que a obra, desejada pelos pais das crianças que são atendidas em condições deploráveis, pudesse avançar.



Ontem, a sua sucessora, Marta Temido, que acompanhou António Costa na inauguração de uma unidade de Saúde em Baguim do Monte, Gondomar, admitiu não ter "data para o concurso", justificando que não tem a certeza de "poder cumprir".



Há dez anos que o São João tem um projeto para construir uma nova ala pediátrica, mas desde então o serviço tem sido prestado em contentores, com os pais das crianças a denunciaram as más condições, nomeadamente os que são tratados em pediatria oncológica.