António Horta Osório é o novo administrador não executivo da Impresa

A Impresa anunciou esta quinta-feira que António Horta Osório é o novo administrador não executivo do grupo, na sequência da renúncia ao cargo de João Nuno Lopes, tendo o Conselho de Administração a intenção de designá-lo vice-presidente.

"A Impresa informa que na presente data o administrador João Nuno Lopes de Castro apresentou a sua renúncia ao cargo de administrador" do grupo, tendo o Conselho de Administração aprovado designar nesta data, por cooptação, (...) António Horta Osório como novo administrador" para o mandato em curso de 2019-2022, lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Além disso, "foi ainda aprovado pelo Conselho de Administração propor a convocação de uma reunião extraordinária da assembleia-geral para deliberar sobre a alteração do artigo 14.º dos estatutos de forma a permitir a designação de dois vice-presidentes do Conselho de Administração.