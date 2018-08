Aos dois anos já nos preocupamos com o que pensam sobre nós

É nesta idade que começamos a "gerir a imagem" que é transmitida aos outros.

A ideia que têm sobre nós é (quase) sempre importante mas a partir de que idade é que começamos a ter preocupação sobre isso? De acordo com um estudo da Associação Americana de Psicologia, os primeiros sinais de inibição e vergonha são observados já aos dois anos de vida. Nesta altura, as crianças começam a ganhar uma percepção do que as pessoas ao redor pensam delas e começam a "gerir a imagem" que é transmitida aos outros.

"A nossa investigação sugere que aos 24 meses surge a primeira percepção por parte da criança de que o seu comportamento é avaliado positivamente ou negativamente pelo outros", refere a autora principal, Sara Valencia Botto, do estudo publicado na revista Developmental Psychology.

Estudos anteriores apontavam para que o feito acontecia por volta dos 4 ou 5 anos mas novos dados da Universidade de Emory referem que tal pode acontecer muito mais cedo.

"Há algo especificamente humano na forma como somos sensíveis à forma como os outros nos olham. Em última caso, a nossa preocupação com a gestão da imagem e reputação tem a ver com o medo da rejeição", explicou ao Independent Philippe Rochat, um dos autores do artigo, sublinhando a importância da descoberta para compreender o desenvolvimento social das pessoas.

Numa de várias experiências, os investigadores demonstraram a uma criança como controlar um robô. Depois, estes fingiam estar a ler uma revista enquanto olhavam para o que a criança fazia. De acordo com o estudo, quando esta se sentia observada, mostrava-se mais inibida do que quando o investigador afastava o olhar.

"A nossa preocupação pela reputação é algo que nos define como humanos. Gastamos os nossos recursos a adquirir maquilhagem ou certos produtos de certas marcas e ficamos aterrados por estar à frente de uma audiência porque temos medo de como as outras pessoas nos irão avaliar", refere Botto.

Com os novos dados, o objectivo dos investigadores é agora estudar até que idade começamos a ganhar esta percepção e quando e como nos tornamos mais e menos sensíveis à avaliação por parte de estranhos.