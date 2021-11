APB alerta para aumento de fraudes 'online' em épocas de descontos. Saiba o que deve ter em atenção

A Associação Portuguesa de Bancos (APB) alertou esta quinta-feira para o aumento das tentativas de fraude 'online' em épocas de descontos, como a BlackFriday, apresentando um conjunto de recomendações a ter em conta nestas situações.

"Com a crescente utilização dos canais digitais, acentuada ainda pelos efeitos da pandemia, aumentaram também as tentativas de fraude 'online', pelo que importar estar atento sempre e denunciar todo o tipo de situações que lhe pareçam suspeitas", notou, em comunicado, a APB.

Assim, a associação recomendou que, no que se refere às compras 'online', os consumidores se certifiquem de que os 'sites' e redes são seguros, efetuem o pagamento de acordo com as recomendações do banco e que nunca cliquem em 'links' enviados por 'e-mail' ou SMS.

Por outro lado, a APB pede desconfiança face a chamadas telefónicas de desconhecidos que dizem ser do banco do utilizador, sugerindo que nunca sejam fornecidos códigos ou dados de acesso através destas chamadas.

Adicionalmente, os utilizadores devem acompanhar, diariamente, o movimento da sua conta e, caso seja detetada alguma situação estranha, entrar em contacto, de imediato, com o banco.