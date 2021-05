Apenas um colégio e uma escola pública têm média negativa nos exames nacionais do secundário

Apenas duas escolas, uma pública e outra privada, obtiveram média negativa nos exames nacionais do secundário em 2020, segundo uma análise feita pela Lusa, que revela que os colégios continuam a ter melhores resultados.

A Escola Secundária José Cardoso Pires, em Lisboa, e o Externato Académico, no Porto, são os únicos estabelecimentos de ensino com um resultado médio negativo nas provas realizadas no verão de 2020, segundo dados do Ministério da Educação tratados pela Lusa tendo em conta as 512 escolas com pelo menos cem provas realizadas.

Em Lisboa, a média dos alunos da Escola Secundária José Cardoso Pires, foi de 9,2 valores e, no Porto, os alunos do Externato Académico obtiveram uma média de 9,93. Todos os outros 510 estabelecimentos de ensino tiveram média positiva.

Comparando com o ano anterior, observa-se uma subida significativa das notas: dos 514 estabelecimentos analisados então pela Lusa, 104 tiveram média negativa nas provas realizadas em 2019, ou seja, uma em cada cinco escolas "chumbava".

As notas dos alunos subiram em 2020 devido às novas regras impostas pela pandemia de covid-19: por um lado, os testes tinham perguntas obrigatórias e opcionais, permitindo aos alunos escolhe pelas questões em que se sentiam mais seguros, sendo contabilizadas apenas as melhores respostas.

Por outro lado, as provas só eram exigidas a quem quisesse seguir para o ensino superior, porque só contaram para a média de acesso às universidades e politécnicos, tendo deixado de ser obrigatórias para a conclusão do secundário.

O resultado foi uma subida de cerca de dois valores (numa escala de zero a 20) das notas médias dos estabelecimentos públicos e privados, tendo em conta os mais de 217 mil exames realizados no verão de 2020.

A média nacional dos alunos dos colégios foi de 14,39 valores (no ano anterior foi de 12,69) e das escolas públicas foi de 12,89 valores (10,95 no ano anterior), segundo uma análise da Lusa, que revela que se mantêm a tendência de subida ligeira da média das notas registadas nos últimos anos.

Com uma média de 17,61 valores, o Colégio Nossa Senhora do Rosário, no Porto, volta a ser a escola com a melhor nota do 'ranking' elaborado pela Lusa, que excluiu os estabelecimentos de ensino com menos de 100 provas.

Em 2020, também o segundo lugar volta a ser ocupado pelo Colégio D. Diogo de Sousa, em Braga, seguindo-se o Grande Colégio Universal, no Porto.

Com uma média de 15 valores, a primeira escola pública é a Secundária Infanta Dona Maria, em Coimbra, e surge em 34.º lugar do 'ranking', o que significa que as escolas públicas voltam a descer na tabela geral, desta vez dois lugares.

Em 2019, a melhor pública foi a Básica e Secundária Dr. Serafim Leite, em São João da Madeira, que aparecia em 32.º lugar do 'ranking' geral.

As notas da 1.ª fase dos exames melhoraram em todas as disciplinas, à exceção de Matemática Aplicada às Ciências Sociais.

Nesta subida média destacam-se disciplinas como Biologia e Geologia ou Geografia A, em que houve um aumento superior a três valores (numa escala de zero a 20).

Mais uma vez, as raparigas obtiveram melhores resultados, em especial em áreas como Matemática, Física e Química ou Espanhol, enquanto os rapazes foram melhores apenas a Geografia, História e Geometria Descritiva.

As alunas obtiveram uma média de 13,25 valores (no ano anterior foi de 11,27), enquanto os rapazes tiveram 12,85 (em 2019 foi de 11 valores), o que representa uma melhoria de cerca de dois valores em ambos os sexos (numa escala de zero a 20).

Em 2020, Viana do Castelo é o distrito com a melhor média nos exames nacionais do ensino secundário, seguindo-se Coimbra e o Porto.

SIM // HB

Lusa/Fim

Quadro das 10 melhores e 10 piores ESCOLAS do 12.º ano

Escola Distrito Média Exame(Valor) Média Exame(%)Colégio Nossa Senhora do Rosário Porto 17.61015119 176.1015119Colégio D. Diogo de Sousa Braga 17.38389121 173.8389121Grande Colégio Universal Porto 17.15878788 171.5878788Colégio de S. Tomás Lisboa 16.92457627 169.2457627Colégio de Nossa Senhora da Assunção Aveiro 16.92192982 169.2192982Colégio São João de Brito Lisboa 16.74906667 167.4906667Colégio Integrado de Monte Maior Lisboa 16.73806818 167.3806818Colégio Nova Encosta Porto 16.64031008 166.4031008Colégio Luso-Francês Porto 16.44880383 164.4880383Colégio Paulo VI de Gondomar Porto 16.43494624 164.3494624 Escola Secundária do Lumiar Lisboa 10.5238806 105.238806Escola Secundária António Nobre Porto 10.50491803 105.0491803Escola Básica e Secundária D. João V, Damaia Lisboa 10.49432314 104.9432314Escola Secundária D. Dinis, Lisboa Lisboa 10.4348285 104.348285Escola Básica e Secundária Francisco Simões Setúbal 10.36344828 103.6344828Escola Básica e Secundária Passos Manuel Lisboa 10.30662252 103.0662252Escola Secundária Dom Manuel Martins, Setúbal Setúbal 10.19411765 101.9411765Escola Secundária Matias Aires, Mira-Sintra Lisboa 10.17567568 101.7567568Externato Académico Porto 9.93356974 99.3356974Escola Secundária José Cardoso Pires Lisboa 9.220125786 92.20125786