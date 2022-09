O apoio de 125 euros que vai ser dado a todos os cidadãos não pensionistas com um rendimento mensal bruto até 2700 euros, bem como os 50 euros para crianças e jovens até 24 anos, não vai ser sujeito a tributação em sede de IRS, disse terça-feira o ministro das Finanças, Fernando Medina, durante a apresentação do pacote anti-inflação destinado a ajudar as famílias.









