Duas apostas automáticas de cinco euros no Euromilhões renderam ao apostador um prémio bruto de 78 milhões, no sorteio realizado na noite de sexta-feira. O boletim premiado foi registado no Café O Torcato, em Aljubarrota, Alcobaça. Depois de descontado o Imposto do Selo - de 20% -, aplicado a prémios superiores a cinco mil euros, o novo euromilionário vai levar para casa 62 871 365,60 euros.