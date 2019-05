Aprovada contagem "integral" do tempo de serviço dos professores

Os deputados aprovaram na especialidade a contagem "integral" do tempo de serviço dos professores, num total de 3411 dias, mas não acertaram qualquer calendário.

19:23

As propostas foram aprovadas por todos os partidos com os votos contra do PS.

Os deputados estão agora a votar as propostas de alteração ao decreto-lei do Governo, e não foi ainda aprovada qualquer proposta que estabeleça qualquer calendário.

Os partidos parecem estar de acordo na consagração do princípio de recuperação de todo o tempo de serviço, mas o PSD e o CDS recuaram na intenção de agravar a despesa deste ano.

Os quase três anos assumidos pelo Governo poderão ser antecipados, em teoria, para 1 de Janeiro, mas o pagamento destes salários só seria feito a partir de 2020, de acordo com a proposta do PSD.