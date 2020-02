Aprovada proposta do BE para valor das bolsas de investigação ser atualizado em 1%

Os bolseiros de investigação da Fundação para a Ciência e Tecnologia vão ver o valor das suas bolsas mensais atualizado em 1% em 2020, de acordo com a proposta do BE esta terça-feira aprovada na especialidade do OE2020.

A medida foi aprovada com os votos favoráveis do PSD, BE, PCP e PAN e a abstenção do CDS-PP, Chega e Iniciativa Liberal. O PS votou contra.

"O valor dos subsídios mensais de manutenção das bolsas de investigação (...) é atualizado com base na previsão do índice de preços ao consumidor (IPC - média anual) para 2020, no caso, 1%", refere o texto da proposta aprovada no segundo dia de votações na especialidade do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020), na Comissão de Orçamento e Finanças.

O Bloco justificou a medida com a necessidade de garantir que os rendimentos dos bolseiros de investigação sejam valorizados, tendo em conta que há milhares de investigadores "obrigados a exercer as suas funções através de um contrato de bolsa", sem que tenham direito a subsídios de férias e de Natal.