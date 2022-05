Arouca vai deixar de ter a maior ponte suspensa do mundo

A ponte suspensa de Arouca, até agora a maior do mundo, foi construída a 176 metros de altura, por cima do rio Paiva. Foi inaugurada em 2021 e era considerada a maior ponte suspensa do mundo. Agora, a "Sky Bridge 721", situada na República Checa, veio destronar a de Arouca.

A nova ponte Checa tem 721 metros de comprimento, está 95 metros acima do nível do solo e tem mais de mil metros de altitude. É necessário percorrer 721 metros para fazer a travessia total de um lado ao outro da ponte, numa estrutura com 1,2 metros de largura, e mais 10 metros de altitude em relação ao nível do mar.

A contrução da ponte suspensa demorou dois anos e será aberta ao público esta semana.