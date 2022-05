Arriva interessada em relançar projeto de ligação ferroviária Porto-Vigo-Corunha

A divisão espanhola da empresa de transportes Arriva, do grupo alemão Deutsche Bahn, confirmou esta terça-feira à Lusa o interesse em relançar o projeto de ligação ferroviária entre o Porto, Vigo e a Corunha, pedindo condições para executar a operação.

"O projeto é interessante para a Arriva", entendendo a empresa que "há uma procura social e interesse no projeto", pode ler-se numa respota enviada por fonte oficial da empresa à Lusa, após os jornais Faro de Vigo e Expansión terem noticiado que o retomar do projeto da ligação estaria em equação.

A publicação de Vigo titula que a Arriva "procura parceiros" para operar a ligação, tendo a empresa respondido à Lusa que "mantém conversações com outras empresas do setor de forma regular".

Porém, a empresa alerta que apenas se se derem "as condições oportunas o projeto pode ser executado", apontando essas condições: "recuperação da procura, que se resolvam os aspetos de infraestruturas" e ainda "acesso a material circulante".

"Em Espanha não há um mercado de aluguer de comboios tão maduro como há noutros países da Europa. A disponibilidade é muito limitada, pelo que se torna necessária a compra de veículos, e isto requer prazos", respondeu fonte oficial da Arriva à Lusa.

Em 2018, o grupo Arriva, através da companhia Arriva Spain Rail, pediu à Comissão Nacional de Mercados e Concorrência (CNMC) espanhola autorização para operar numa nova linha entre as duas cidades, num percurso de 342 quilómetros que espera percorrer em duas horas e 46 minutos, com sete paragens: A Corunha, Santiago de Compostela, Pontevedra, Vigo Guixar, Valença, Nine e Porto-Campanhã.

A autorização para operar este serviço foi concedida em 2019 pelo regulador espanhol, autorizando a empresa pertencente à Deutsche Bahn a concorrer com o operador ferroviário do Estado espanhol (Renfe) no percurso entre o Porto e a Corunha.

De acordo com o regulador espanhol, a entrada da Arriva não afeta o equilíbrio económico do contrato de serviço público da Renfe com o Estado espanhol e vai beneficiar os passageiros ao fornece novas frequências e permitir o aparecimento de serviços combinados de autocarros.

No final de 2020, o Faro de Vigo noticiou que, devido à pandemia de covid-19, o projeto entraria em 2021 sem calendário definido e estava em "reavaliação".

Atualmente, encontra-se em circulação o serviço Celta, da Renfe e da CP - Comboios de Portugal, que liga as estações de Porto-Campanhã a Vigo-Guixar com paragens em Nine, Viana do Castelo e Valença, num percurso com uma duração de cerca de duas horas e 20 minutos.