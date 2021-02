A ARS Lisboa e Vale do Tejo está a recolher junto do SNS as informações relativas a quais os hospitais com Unidades de Cuidados Intensivos mais sobrecarregadas e quais os doentes em situação mais crítica para serem transferidos e tratados pela equipa alemã, no Hospital da Luz.



Os profissionais de saúde alemães, que chegaram esta quarta-feira a Portugal, não devem começar a trabalhar antes de sexta-feira.

