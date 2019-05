Associação de Alzheimer defende consentimento prévio para ensaios clínicos

As doenças neurológicas podem reduzir as capacidades cognitivas e por isso impedir que o doente possa validar o consentimento informado.Uma realidade que atinge muitos pacientes, pelo que a presidente da associação Alzheimer Portugal, Rosário Zincke Reis, defende que quem quer participar num ensaio clínico deve poder manifestar a sua vontade antecipadamente."É importante que se discuta a possibilidade de a pessoa manifestar vontade em participar nos ensaios clínicos", como o recurso ao testamento vital ou a procuração para cuidados de saúde.A dirigente lembrou que não é possível ter medicamentos sem investigação. Amanhã é assinalado o Dia Internacional dos Ensaios Clínicos.Portugal conta com 14 500 voluntários.