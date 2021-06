Associação Inválidos do Comércio alvo de inspeção após investigação do CM revelar utentes em condições sub-humanas

A Segurança Social efetuou uma ispeção ao lar da Associação dos Inválidos do Comércio, esta sexta-feira pela manhã. A inspeção acontece no dia em que o, a maioria idosos.A inspeção durou cerca de três horas, tendo começado por volta das 10h00 e os inspetores da Seg. Social estiveram em todos os pavilhões, não apenas nos onde estão alojados os 89 utentes em condições sub-humanas.Esta investigação da Segurança Social coincide com o dia em que a Investigação CM revela a dura realidade que vivem os redientes nesta IPSS. O CM revela em pormenor, esta noite, relatos chocantes de ratos pelos quartos e utentes obrigados a irem à casa de banho em baldes.