Astrónomos descobrem na via Láctea "cavidade" que pode ajudar a esclarecer processo de formação de estrelas

Uma equipa internacional de astrónomos descobriu na Via Láctea, entre as constelações de Perseus e Touro, uma "cavidade" espacial gigante que poderá ajudar a esclarecer o processo de formação das estrelas.

Num estudo publicado hoje no boletim especializado Astrophysical Journal Letters, os astrónomos indicam que a "cavidade", um vazio em forma de esfera, se entende por cerca de 150 parsecs, o equivalente a quase 500 anos-luz.

A descoberta, feita por uma equipa de investigadores liderada por cientistas do Harvard Smithsonian Center for Astrophysics (CfA), dos Estados Unidos, foi resultado da análise de mapas 3D das formas e tamanhos de nuvens moleculares próximas das constelações Perseus e Touro, regiões do espaço onde existe formação de estrelas.