NASA pretende reforçar análise das mudanças climáticas através de satélites

A agência espacial americana NASA planeia usar tecnologia de satélites aprimorada para analisar melhor os impactos nas mudanças climáticas em todo o mundo.A chefe de sistemas terrestres da agência, Karen St. Germain, revelou que serão estipuladas parcerias com empresas privadas, cientistas e governos estrangeiros. "A ideia é ter mais cientistas a analisar os dados e acelerar o ritmo das descobertas para agir mais rapidamente", referiu ao Climate Home News.A NASA diz que será criado um novo Observatório de Sistemas Terrestres (ESO, na sigla em inglês), para reforçar as análises à mudança climática, previsão de desastres ambientais, combate a incêndios florestais e melhoria na agricultura.Um dos fenómenos que tem aumentado a poluição do planeta é a libertação de diferentes tipos de aerossóis, através do fumo dos incêndios, de cinzas de vulcões ou da poluição das fábricas. Ao compreender o ciclo dessas matérias, os cientistas podem prever onde e como as nuvens se formam.Ao desenvolver sistemas de observação por satélite de nuvens e aerossóis, o pesquisador do Grantham Institute, Paulo Ceppi referiu que os investigadores pretendem medir com maior exatidão a quantidade de aerossóis no ar e entender a formação de nuvens ao seu redor.A análise pode ajudar a prever eventos climáticos extremos - como ciclones que atualmente atingem o sul do continente asiático - e o nível crescente do aquecimento do planeta Terra, tendo em conta que diferentes tipos de nuvens - consoante o tamanho e a densidade - refletem diferentes quantidades de luz solar.As tempestades intensificaram-se bastante nos últimos anos e são cada vez mais frequentes. O chefe da Organização Meteorológica Mundial (OMM), Petteri Taalas, sublinhou que existem lacunas na análise metrológica a nível global e nos sistemas de alerta, dando conta de que apenas metade dos 193 membros da OMM possui tecnologia de "última geração". Destacou África, que apresenta "falhas severas" e consequente imprecisão na previsão de fenómenos naturais.Para além das alterações climáticas, os satélites do ESO irão registar outros fenómenos, como o derretimento do gelo nos polos.O programa tem início previsto para 2027.