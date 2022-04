Astrónomos detetam galáxia mais distante, a 13,5 mil milhões de anos-luz da Terra

Uma equipa internacional de astrónomos detetou a galáxia mais distante, a 13,5 mil milhões de anos-luz da Terra, "pouco tempo" depois de o Universo ter "nascido", foi esta quinta-feira divulgado.

A galáxia, que tem a designação técnica de HD1, foi descoberta após mais de mil horas de observações com diversos telescópios, incluindo o espacial Spitzer, desativado há dois anos, e o radiotelescópio ALMA, no Chile.

Segundo os autores da descoberta, descrita num artigo publicado na revista da especialidade Astrophysical Journal, a galáxia pode ter um buraco negro supermaciço, com uma massa cerca de 100 milhões de vezes a do Sol, e estar a formar as primeiras estrelas do Universo, que, de acordo com a teoria do Big Bang, terá 13,8 mil milhões de anos.