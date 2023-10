Ativistas climáticos fecham 2.ª Circular durante duas horas em protesto

Nove ativistas do grupo Climáximo foram detidos na terça-feira depois de terem lançado o caos na 2.ª Circular, em Lisboa, ao provocarem um corte total de trânsito.A iniciativa – a terceira em menos de uma semana – foi travada num primeiro momento por condutores e motociclistas, até de forma violenta, mas o grupo acabou por conseguir bloquear o trânsito durante duas horas no sentido Benfica-Aeroporto.

Sob o mote ‘O Governo e as empresas declararam guerra à sociedade e ao Planeta’, nove elementos do grupo, composto por estudantes entre os 18 e os 29 anos, entraram a pé na 2.ª Circular e sentaram-se no asfalto pelas 09h00, junto às Torres de Lisboa, sede da Galp.Ao mesmo tempo, outros dois ativistas penduravam-se na ponte pedonal, construída pela Fundação Galp, que atravessa esta via. Foram arrastados por populares, mas voltaram à carga.Os nove detidos estão indiciados por crimes de atentado à segurança rodoviária e perturbação da ordem pública. O grupo Climáximo, que luta por medidas de combate às alterações climáticas, atacou há uma semana o ministro do Ambiente e uma cimeira de aviação com bolas de tinta.