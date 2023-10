Libertados ativistas climáticos que cortaram a Segunda Circular em Lisboa

Os ativistas do grupo Climáximo detidos esta terça-feira por bloquearem o trânsito na Segunda Circular, em Lisboa, no sentido Benfica-Aeroporto, em forma de protesto, já foram libertados.Apesar do comunicado do grupo adiantar que foram libertados onze ativistas, fonte oficial da PSP adiantou aoque, formalmente, apenas nove pessoas foram detidas e indiciados pelos crimes de atentado à segurança do transporte rodoviário e perturbação da ordem pública.O protesto causou extensas filas de trânsito , tendo a circulação ficado normalizada cerca das 11h30.O Climáximo tem sido protagonista de ações polémicas em prol do clima. Recorde-se que na semana passada, ativistas do mesmo grupo pintaram de vermelho a fachada da Feira Internacional de Lisboa, no dia em que decorria um evento sobre aviação.