Aumentam para 81 os casos de coronavírus entre trabalhadores de empresas na Azambuja

Azambuja registava esta sexta-feira 81 casos de Covid-19 em trabalhadores de empresas locais. A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, sublinhou tratar-se de "uma situação epidémica particular". E acrescentou que o concelho regista "um surto grande e dois pequeninos".Os testes realizados na empresa de logística da Sonae "permitiram identificar 76 casos positivos", disse Graça Freitas. "Por princípio da precaução", outras empresas do concelho de Azambuja também testaram os seus trabalhadores, o que permitiu confirmar dois casos positivos numa empresa e três noutra, acrescentou Graça Freitas.Na empresa da Sonae, foram tomadas as medidas de "acompanhamento de todos os casos positivos, que estão bem", adiantou.

Mais informação sobre coronavírus AQUI.

MAPA da situação em Portugal e no Mundo.

SAIBA como colocar e retirar máscara e luvas.

APRENDA a fazer a sua máscara em casa.

CUIDADOS a ter quando recebe uma encomenda em casa.

DÚVIDAS sobre coronavírus respondidas por um médico

Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24