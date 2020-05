Contágio de coronavírus acelera em Portugal desde há três dias

O número de infetados pelo novo coronavírus em Portugal aumentou esta sexta-feira (+2,1%) para 27 268. Em 24 horas foram registados 553 novos casos. A taxa de crescimento, que volta a superar os dois por cento, acelera pelo terceiro dia consecutivo. A tendência traçada na quarta-feira (+1,9%) foi confirmada no dia seguinte (+2,04%). Vive-se a primeira semana após o fim do estado de emergência."Se isto já é reflexo do desconfinamento? Talvez seja cedo [para o concluir]", apontou a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, para quem o ritmo de crescimento tende a estar relacionado com o aumento do número de testes - sobretudo entre profissionais de saúde e lares -, bem como com o surto na Avipronto, Azambuja, em que mais de 100 trabalhadores da empresa testaram positivo."Esta epidemia não acabou, desconfinar não é abrandar", sublinhou o secretário de Estado da Saúde, a abrir a conferência de imprensa. Para António Lacerda Sales, é ainda prematuro avaliar a retoma da atividade hospitalar suspensa com a pandemia, embora aparente "decorrer a um bom ritmo". Quanto à linha SNS24, garante para já a "normalização" do atendimento: o tempo médio de espera foi de 44 segundos na quinta-feira.O número de recuperados, que esta sexta-feira chegou aos 2422 (+164), representando 8,9 por cento do total de casos confirmados, tende a disparar nos próximos dias. O boletim epidemiológico vai passar a incluir quem, fora dos hospitais, recuperou da Covid-19 em casa."Uma das prioridades é a revisão das normas dos partos", disse esta sexta-feira a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, sem adiantar data para a alteração. A norma dita que não deve haver contacto "pele com pele" entre mãe e bebé.O secretário de Estado da Saúde anunciou esta sexta-feira que já foram feitos mais de meio milhão de testes à Covid-19. A média diária foi de 12 400, entre 1 e 6 de maio. Desconhece é quantas pessoas já foram testadas, assume.

