A atualização do subsídio da ‘renda da casa’, que defende, é um dos trunfos de Azevedo Mendes, no ‘embate’ com Afonso Henrique, nas eleições para o Conselho Superior da Magistratura (CSM) que vão ocorrer no dia 12 de abril.



Segundo apurou o CM, o ex-presidente do Tribunal da Relação de Coimbra, que anunciou a sua candidatura depois de tomar posse como juiz-conselheiro no Supremo Tribunal de Justiça (fevereiro), já fez questão de informar os eleitores que quer fazer no resto do País o que já foi feito no Tribunal da Relação de Coimbra e no Tribunal de Contas: atualizar o denominado subsídio de compensação – o Ministério da Justiça pode colocar à disposição dos magistrados, durante o exercício da sua função, uma habitação mobilada, chamada ‘casa de função’.









