As pensões e retroativos pagos este mês aos pensionistas da Caixa Geral de Aposentações (CGA) com pensões recalculadas por decisão do Constitucional já vão ser contemplados pelas novas regras de retenção do IRS relativas a rendimentos atrasados.



Em causa estão 2237 pensões da CGA que vão ter um aumento médio mensal de 100 euros e que, devido aos retroativos, irão receber este mês um valor mais elevado do que o habitual.

