Autarca de Ovar revela que há 101 infetados por coronavírus no município e desmente números da DGS

Salvador Malheiro, presidente da Câmara de Ovar, fez esta quarta-feira uma publicação no Facebook

para contradizer os números da Direção -Geral da Saúde

. Na publicação, o autarca dá conta de que neste momento estão 101 pessoas infetadas com coronavírus no município e não 55 como o anunciado pela DGS - que tem uma nota no boletim onde informa que os dados apenas reportam 54% dos casos confirmados."Mais do que o número de infectados confirmados o que mais nos interessa é o número de vidas que poderemos salvar. A situação em Ovar continua muito complicada e começam a aparecer doentes infectados em estado grave e muito grave. Nós precisamos mesmo de ajuda por parte do nosso Ministério da Saúde", começa por escrever.