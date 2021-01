Autópsia a auxiliar do IPO revela que morte não tem relação direta com a vacina da Covid-19

A autópsia feita à auxiliar do IPO que morreu dois dias após a primeira toma da Covid-19 revelou esta terça-feira que a morte não tem relação direta com a vacina da Covid-19.



A informação está a ser avançada pela TSF, que cita comunicado do Ministério da Justiça.





Sónia, de 41 anos, tinha dois filhos. Vivia com a família na Maia e trabalhava há mais de 10 anos no IPO do Porto. Morreu na casa do namorado, na Trofa.“Ela jantou connosco na noite de ano novo e depois foi para casa do namorado. Foi ele quem me ligou pelas 11h00 a dizer que a encontrou inanimada e que tinha morrido. A minha filha saiu de casa e nunca mais a vi com vida”,na passada segunda-feira.