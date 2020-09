Autoridade Marítima dos Açores alerta para previsões de agravamento das condições do mar

A Autoridade Marítima dos Açores alertou esta quinta-feira para a possibilidade de agravamento das condições de mar na sexta-feira no grupo Ocidental (Flores e Corvo) e nas denominadas 'ilhas do triângulo' (Faial, Pico e São Jorge).

Num comunicado enviado às redações, a Capitania do Porto de Santa Cruz das Flores e a Capitania do Porto da Horta chamam a atenção para as previsões de mau tempo no grupo Ocidental durante a manhã de sexta-feira e nas 'ilhas do triângulo' (no grupo Central) na tarde do mesmo dia, estando prevista uma gradual melhoria ao longo de sábado.

O comunicado, assinado pelo capitão do Porto da Horta, Paulo Rafael da Silva, recomenda à comunidade marítima medidas de precaução e proteção, "evitando as áreas de maior exposição à ondulação, verificando e reforçando a amarração, ou preferencialmente varando em lugar seguro as suas embarcações".

A população "não deve frequentar as zonas costeiras, em especial as expostas à agitação marítima".

A autoridade sublinha que nestas condições de agitação marítima "o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras", pelo que pede que na proximidade da orla costeira se mantenha "uma atitude de permanente vigilância".