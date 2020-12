Autoridades fazem derrocada controlada de arriba em praia de Albufeira

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) efetuou esta sexta-feira uma derrocada controlada de parte de uma arriba na praia dos Arrifes, no concelho de Albufeira (Algarve), após ter sido identificado um possível risco de desmoronamento.

As derrocadas controladas para a estabilização das arribas são uma prática preventiva que permite aumentar o nível de segurança, "pois a estabilidade de arribas é imprevisível fruto da variabilidade natural destas estruturas", indicou a APA, em comunicado.

Os desmoronamentos de arribas são frequentes na costa do Algarve, em especial no barlavento algarvio, por ação das condições meteorológicas e pela própria dinâmica dos solos.

Segundo a autoridade do Ambiente, a observação das arribas rochosas e o registo dos movimentos de massa "são efetuados frequentemente por terra, em saídas de campo de rotina ou específicas após a ocorrência de tempestades ou forte precipitação, por mar e por ar, com a obtenção de fotografia contínua da costa, pelo menos uma vez por ano".

"Complementarmente, foi construída uma rede de observadores locais - câmaras municipais, Polícia Marítima, pescadores e proprietários de apoios de praia - instruídos para comunicarem qualquer ocorrência associada à geodinâmica das arribas, seja a ocorrência de um desmoronamento, seja o aparecimento de sinais de agravamento de instabilidade", lê-se no documento.

A Agência Portuguesa do Ambiente adiantou que está também a avaliar a intervenção em ocorrências verificadas nos últimos dias, nas praias de Maria Luísa (Albufeira), Porto de Mós (Lagos) e da Salema (Vila do Bispo), no distrito de Faro.

Na operação da derrocada controlada realizada esta sexta-feira para a estabilização da arriba na praia de Arrifes, em Albufeira, estiveram envolvidos a Administração de Região Hidrográfica do Algarve, a Câmara de Albufeira e a Capitania do Porto de Portimão.