A ministra da Saúde revelou esta quarta-feira que, na região Norte, a que tem maior pressão nos serviços de saúde por causa da covid-19, apenas se conseguiu identificar o contexto da transmissão em 25% dos casos.

Marta Temido, que falava numa entrevista ao 'podcast' do PS Politica com Palavra, explicou que os dados recolhidos nos inquéritos epidemiológicos apenas conseguiram conhecer o contexto do contágio (se foi em casa, nos transportes, ou em meio laboral, por exemplo) em 25% dos casos na região Norte.

Na semana passada, o primeiro-ministro tinha divulgado que os dados disponíveis indicavam que as infeções por covid-19 acontecem em 68% dois casos através de convívio familiar ou social, 12% em meio laboral, 8% em lares, 3% nas escolas, 3% no convívio social e 1% nos serviços de saúde.