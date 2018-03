Avião da Azul retido em Lisboa devido a avaria

Voo tinha como destino Campinas, no Brasil. Passageiros permaneceram dentro do avião durante duas horas.

Um avião da companhia aérea brasileira Azul Linhas Aéreas que seguia rumo a Campinas, no Brasil, ficou retido, esta segunda-feira, em Lisboa, na sequência de uma avaria no computador do aparelho.

De acordo com o site brasileiro Globo, a aeronave já estava na pista, com os passageiros a bordo, pronta a descolar, quando o problema foi identificado.

A mesma fonte adianta que a companhia aérea assumiu que houve uma "manutenção não programada" ao avião, mas não adiantou mais detalhes sobre o problema nem quantos passageiros estavam a bordo.

"O piloto disse que estava a preparar a descolagem. Iniciou todo o procedimento, ligou as turbinas, andou uns 500 metros e, de repente, abortou a manobra. Ficamos sem saber o que estava a acontecer", disse um dos passageiros que estava a bordo, adiantando que enquanto aguardavam informações questionaram a companhia sobre as manutenções prévias da aeronave e sobre o risco que correram.

"Imagine se que no meio do Atlântico há uma avaria dessas? Quando a aeronave abortou a descolagem, as luzes internas e as televisões dos assentos simplesmente apagaram", relata o homem.



Outra passageira também contou, no seu canal de Youtube, o que aconteceu. Si Bergamin garante que quando o avião parou, o piloto informou que o aparelho tinha uma "avaria elétrica e que não poderia descolar". A youtuber descreve ainda que os passageiros permaneceram durante cerca de duas horas dentro do avião parado na pista.



"A hospedeira pediu aos passageiros para permanecerem sentados pois dentro do aparelho estavam duas pessoas que tinham sido deportadas e só podiam voltar ao aeroporto na companhia das autoridades", conta a mulher.





A empresa está a tratar o caso como um atraso, contudo, a previsão é que a viagem rumo ao Brasil só aconteça por volta das 7h00 de terça-feira.

Os passageiros foram acomodados em hotéis de Lisboa.