Uma baleia-anã deu à costa, já sem vida, na Praia dos Alemães, em Albufeira, revelou esta quinta-feira a RAALG - Rede de Arrojamentos do Algarve para Cetáceos e Tartarugas Marinhas. Trata-se do primeiro animal do género a ser encontrado este ano nas praias algarvias.









A baleia-anã, juvenil com cerca de 3,5 metros, apresentava “um cabo a estrangular a maxila inferior”, revelou a RAALG, adiantando que no estômago tinha “sacos de plástico, o que poderia vir a constituir um problema”. A captura acidental e o lixo marinho são “dos fatores mais relevantes no que toca às causas de morte dos cetáceos a nível mundial”, frisou ainda a entidade.