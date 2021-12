Pelo menos 112 animais mortos deram à costa no Algarve este ano

Em apenas um ano, 112 animais marinhos deram à costa, já sem vida, nas praias algarvias. Ao que o CM apurou, foram contabilizados 72 arrojamentos de cetáceos, entre várias espécies de golfinhos e baleias, e ainda 40 tartarugas.De acordo com dados da Rede de Arrojamentos do Algarve (RAAlg), um projeto de investigação da Universidade do Algarve, no que diz respeito aos cetáceos, “foram identificadas nove das 22 espécies” que normalmente passam pela costa algarvia, “estando o golfinho-comum no topo das espécies com maior frequência de ocorrência”.