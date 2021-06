Banco Mundial responsabiliza vacinação Covid desigual por recuperação económica a dois tempos 

A diretora-geral do Banco Mundial, Ngozi Okonjo-Iweala, afirmou este sábado, numa conferência à margem da cimeira do G7, que a distribuição desigual de vacinas vai ter impacto na recuperação económica mundial, em especial em África e na América Latina.

"As projeções para a recuperação económica mundial mostram um caminho divergente entre uma recuperação a dois níveis, ou uma recuperação em forma de K [queda rápida com uma subsequente recuperação diferenciada], com o mundo desenvolvido e alguns mercados emergentes muito bem no que diz respeito à recuperação, e alguns do mundo em desenvolvimento e dos países de baixo rendimento a ficarem para trás", adiantou.

Estas tendências são repetidas ao nível do comércio, continuou a economista nigeriana, para o qual o Banco Mundial projeta um crescimento de 8% este ano e 4% em 2022, com a Ásia e a América do Norte a recuperarem mais rapidamente e a América Latina e África a ficarem para trás.