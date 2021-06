A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) suspendeu a construção do edifício de betão que estava a ser erguido na praia do Ourigo, na Foz, Porto, e ordenou a demolição por considerar a intervenção “ilegal”. O mesmo organismo sob a tutela do Ministério do Ambiente tinha dado, segundo a Câmara do Porto, parecer positivo ao projeto. O promotor e concessionário tinha já referido que a intenção de travar a obra, anunciada pelo ministro Matos Fernandes, “constitui manifesto abuso de poder, ilegal e inconstitucional”, avisando que o cancelamento provocará “incalculáveis danos materiais e reputacionais que os responsáveis pelo mesmo terão necessariamente de suportar”.









Em comunicado, a APA refere que a suspensão imediata da obra de reconstrução e ampliação do restaurante Shis - destruído após uma tempestade e um incêndio em 2015 – visa “acautelar a segurança de pessoas e bens, assim como evitar e minimizar danos ambientais de uma intervenção em área afeta ao domínio público marítimo e numa zona costeira vulnerável a galgamento marítimo”.

A concessão da praia do Ourigo foi renovada, em 2017, por 20 anos, à Pisanareia, de Campos Costa. Mas a atual concessionária é a PreparaSurpresa, gerida pelo mesmo empresário até janeiro e hoje gerida por Luís Fernandes, mudando a sede para Vila Real de Santo António.