Portugal volta à normalidade a partir desta sexta-feira com a entrada em vigor do alívio das restrições impostas pela pandemia da Covid-19.Os bares e as discotecas reabrem, os restaurantes e lojas deixam de ter limitações de ocupação. As máscaras e os certificados digitais passam a ser exigidos em poucas situações. Veja todas as novas regras, aqui O Correio da Manhã esteve em zonas de bares e discotecas em Lisboa e no Porto e mostra-lhe os portugueses a regressarem à normalidade.