Barragens a sul do Tejo com mínimos históricos

A chuva registada na primeira quinzena deste mês levou a uma melhoria do volume de armazenamento das barragens localizadas no Norte e Centro. A sul, a chuva não foi assim tanta e a maior parte das barragens acabaram por sofrer uma descida do volume de água. Com menos de 20% do armazenamento, há dez barragens no vermelho, todas localizadas na região do Alentejo.A situação mais complicada é a de Abrilongo, na bacia hidrográfica do Guadiana, com apenas 2%. Na mesma bacia, Lucefécit regista ... < br />