Bebé de barriga de aluguer torna-se no novo herdeiro da família Amorim

Uma das mulheres mais ricas de Portugal tem um novo herdeiro. Paula Amorim e o empresário Miguel Guedes de Sousa - mais conhecido por Manita - recorreram a uma barriga de aluguer nos EUA e foram pais este mês de um menino, Manuel Américo Amorim Guedes de Sousa.Este é o terceiro filho de Paula, de 49 anos, que já tinha dois filhos do seu primeiro casamento, com o empresário Rui Alegre, de quem se divorciou em 2005. Casou-se pela segunda vez, com ...