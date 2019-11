Bebé Matilde cura pneumonia e volta a casa

Matilde deixou o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, depois de ter sido internada no dia 19 com uma pneumonia. Os exames realizados à bebé de seis meses foram positivos e pôde regressar a casa na terça-feira."Tive alta, já estou em casa com os papás e os manos e a dormir na minha caminha", escreveram os pais no Facebook.A criança continua a recuperar da atrofia muscular espinhal, depois de ter tomado Zolgensma, o medicamento mais caro do Mundo.Os pais de Matilde, que ficaram com 2,5 milhões de euros angariados, uma vez que o Estado pagou o remédio, anunciaram também que "já ajudaram mais crianças", elencando o nome de 29.