Bebé nasce em ambulância dos Bombeiros de Baião a caminho do hospital

O dia 31 de maio vai ficar para sempre marcado na memória de Nuno Ribeiro e João Ribeiro, bombeiros da corporação de Baião. Entraram ao serviço às 16h00 e poucos minutos depois estavam a sair do quartel para uma ocorrência. O alerta para o lugar das Boscras, em Ovil, Baião, dava conta de uma mulher, de 32 anos, em trabalho de parto, mas os dois bombeiros estavam longe de imaginar o momento que iam viver.

Quando chegaram ao local encontraram a vítima já com contrações e como se já não bastasse tiveram ainda de enfrentar algumas adversidades – o caminho estava em obras e a casa tinha muitas escadas.

Já com a grávida na ambulância, e ainda na Vila de Baião, a equipa encontrou-se com a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Amarante.

Depois de avaliada pela enfermeira os bombeiros iniciaram o transporte da mulher para o Hospital de Penafiel, mas o pequeno Emanuel não quis esperar pela chegada até à unidade hospitalar e nasceu, na A4, na zona de Croca, em Penafiel, a poucos quilómetros do hospital. Eram 17h21.

Os operacionais dos bombeiros e a equipa da SIV de Amarante contaram entretanto com o apoio da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Vale do Sousa.

A mãe e o bebé estão bem de saúde.