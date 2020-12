Deram-lhe apenas horas de vida, mas Rodrigo, que ficou conhecido como ‘bebé sem rosto’ por ter nascido sem nariz, sem olhos, e sem parte do crânio, conseguiu superar todas as expectativas. Nem a Covid-19 o atingiu. A 7 de janeiro completa um ano e três meses, mas foi em outubro , depois da operação para tratar a hidrocefalia, que a evolução do bebé disparou.