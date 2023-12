Catarina Fuzer e Palpasha Sharma foram as primeiras bebés a nascer no dia de Natal nas maternidades do Centro do País. Catarina nasceu na Maternidade Bissaya Barreto, em Coimbra, às 00h12. Os pais, de nacionalidade brasileira a residirem na Figueira da Foz, só a esperavam no início de janeiro, mas ela surpreendeu-os na noite de Natal.









