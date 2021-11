Filipa viveu momentos de angústia quando se apercebeu de que a filha, de 12 meses, apresentava queimaduras de primeiro grau.A mãe acusa a instituição Diamond Kids, no Montijo, de negligência e de não reunir as condições necessárias para acolher crianças a partir dos seis meses.Às queixas desta mãe, juntaram-se as de outros pais, que se dizem enganados na confiança que depositaram nos responsáveis do espaço.