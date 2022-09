Biblioteca em Benfica com espólio de Lobo Antunes com abertura prevista em 2024

A futura biblioteca municipal de Benfica, em Lisboa, onde estará o espólio literário do escritor António Lobo Antunes, que celebra esta sexta-feira oito décadas de vida, deverá abrir ao público em 2024, anunciou o presidente da câmara.

"É muito importante que em 2024, durante o ano de 2024, nós possamos estar aqui para inaugurar a biblioteca", afirmou o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas (PSD), na apresentação do projeto, com uma visita ao local.

Dando os parabéns ao escritor, o autarca enalteceu o "orgulho imenso" da capital de poder ser a "nova casa" do espólio de Lobo Antunes, que "é muito mais do que Portugal", já que em cidades como Nova Iorque, Paris e Londres é considerado como "o maior do mundo".