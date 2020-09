É sem enchente mas com o habitual movimento dos domingos que hoje termina mais uma peregrinação internacional aniversária a Fátima, este ano organizada em conjunto com o Grupo de Interpretes de Língua Gestual Portuguesa do Santuário, uma vez que integra a 6ª peregrinação da comunidade surda.









A peregrinação começou ontem à noite, com o terço e a procissão das velas. As celebrações são presididas pelo bispo emérito de Santarém, D. Manuel Pelino, que destacou os “muitos momentos de escuridão, sofrimento, desânimo e medo” dos fiéis durante a “peregrinação da vida”. Referindo-se à pandemia da Covid-19, D. Manuel Pelino disse que “veio pôr a nu a nossa fragilidade e as falsas seguranças em que assentamos as nossas vidas”.

“Precisamos de mudar, de nos converter da indiferença à solidariedade, da autossuficiência à humildade e ao serviço fraterno”, defendeu o bispo.





pormenores

Missa para surdos



Os peregrinos surdos contam com uma missa com interpretação em língua gestual, que será celebrada às 15h00, na Basílica da Santíssima Trindade.





Dez grupos inscritos



Além do grupo de peregrinos surdos, inscreveram-se dez grupos organizados. Cinco são constituídos por peregrinos portugueses e os outros são oriundos de Espanha e França.







“Primeira grande multidão” ocorreu em setembro

A peregrinação de setembro celebra a quinta aparição, registada em 1917, em que pela primeira vez a multidão na Cova da Iria ultrapassou as 20 mil pessoas, segundo relatos da época. Além de reforçar o pedido de oração do terço, Nossa Senhora de Fátima anunciou aos três pastorinhos que “em outubro virá também Nosso Senhor, Nossa Senhora das Dores e do Carmo e S. José com o menino Jesus para abençoarem o Mundo”, conta Lúcia num dos seus livros de memórias.