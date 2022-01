O objeto luminoso avistado na noite de domingo em vários locais do Norte, como Mogadouro, Fafe, Valongo e Celorico de Basto era, afinal, um satélite que atravessou a Península Ibérica e se despenhou no Oceano Atlântico. Ao reentrar na atmosfera, o satélite Starlink 2200 – construído pela empresa SpaceX, do norte-americano Elon Musk – desintegrou-se, transformando-se numa bola de fogo com uma pequena cauda, que muitos confundiram com um meteorito.





CM, Rui Agostinho, professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, garante que o objeto, que pesava 260 kg e rasgou os céus a 27 mil quilómetros/hora, não representou perigo para as pessoas.



“O material de que os satélites de telecomunicações são feitos é frágil e desintegra-se completamente ao entrar na atmosfera”, explica. O satélite tinha sido lançado há um ano e não veio só: caiu outro no Equador e um mais a norte. Estima-se que nos próximos 20 anos haja mais de 40 mil satélites a reentrar na atmosfera terrestre.