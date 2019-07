Bom Jesus e Convento de Mafra candidatos a património mundial da UNESCO

O Palácio Nacional de Mafra e o Santuário do Bom Jesus do Monte, em Braga, estão entre os 36 locais candidatos à classificação de Património Mundial da UNESCO, cuja avaliação arranca quarta-feira em Baku (Azerbaijão).Mandado construir por D. João V, em 1717, o Palácio Nacional de Mafra é um conjunto barroco formado pelo Paço Real, Basílica e Convento. Classificado como monumento nacional em 1910, integra escultura e pintura italiana, uma biblioteca única, bem como dois carrilhões, seis órgãos e um hospital do século XVIII.O Santuário do Bom Jesus do Monte - construído entre 1784 e 1811 - integra uma igreja, um escadatório, onde se desenvolve a Via Sacra do Bom Jesus, uma área de mata e o funicular.Portugal tem 15 locais classificados: centros históricos de Angra do Heroísmo, Évora, Porto e Guimarães; mosteiros da Batalha, Jerónimos e Alcobaça; Convento de Cristo (Tomar); cidade-quartel de Elvas; Universidade de Coimbra - Alta e Sofia; paisagens culturais de Sintra e da Vinha (ilha do Pico); Alto Douro Vinhateiro; Arte Rupestre de Vale do Côa; e Floresta Laurissilva da Madeira.O Santuário do Bom Jesus do Monte conta com uma proposta de ampliação da classificação de forma a integrar os terrenos da Confraria do Bom Jesus do Monte e o Elevador do Bom Jesus.Em 2016, a Direção Regional de Cultura do Norte apresentou o pedido de reclassificação como conjunto de interesse nacional/monumento nacional.Classificado como Imóvel de Interesse Público, em 2015 foi elevado a basílica menor.