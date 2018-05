Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bombeiro casa-se no quartel

Soldado da paz deu esta sexta-feira o nó no sítio onde sempre sonhou.

09:22

A paixão por aquilo que faz levou Nuno Pereira, de 35 anos, a casar-se, esta sexta-feira à tarde, no quartel dos Bombeiros Voluntários de Gondomar. "Sempre disse que, se um dia me casasse, tinha de ser nos bombeiros. Foi como sempre idealizei", referiu, emocionado, após trocar as juras de amor com Angelina Rodrigues, de 33.



Foi o filho de ambos, Luís, de 13 anos, que acompanhou a noiva até ao 'altar' e entregou depois, aos pais, as alianças. Estava vestido com a farda de cerimónia de bombeiro, tal como o progenitor.



"Esta é a nossa segunda casa, visto que o meu filho está na Escolinha de Bombeiros BVG e a Angelina acompanha-me em todas as atividades dos bombeiros. Acaba por ser uma homenagem", disse ainda Nuno Pereira. Na corporação há 13 anos, enalteceu todo o trabalho empenhado pelos colegas da direção para a realização do casamento. "Foi só falar e dizer que queríamos fazê-lo aqui e de repente tudo apareceu", expressou o noivo.



"Foi um sonho, nem tenho palavras", confessou Angelina Rodrigues. Germano Martins, comandante, fala em "orgulho" para a corporação.



PORMENORES

Corporação faz 105 anos

A corporação comemora, a 15 de setembro, o 105.º aniversário e o casamento está inserido no conjunto de atividades festivas. "Queriam casar este ano e, como estamos em festa, avançou-se com a ideia", enalteceu Germano Martins, comandante.



Pais apoiam carreira

Angelina Rodrigues, cuja profissão até nem está ligada aos bombeiros, e Nuno Pereira apoiam o filho numa possível futura carreira de bombeiro. A festa do casamento seguiu depois para o copo de água numa quinta localizada em Rio Tinto.