Bombeiro da corporação do Dafundo em Oeiras infetado com coronavírus

Um bombeiro da corporação do Dafundo, em Linda-a-Velha, em Oeiras está infetado com coronavírus. Outros oito profissionais daquela corporação fizeram testes à covid-19 e aguardam o resultado. Também a mulher do bombeiro infetado, está com covid-19.O foco de infeção terá surgido na sequência do transporte de doentes de um centro de hemodiálise, segundo avançou aoo Comandante daquela corporação, Carlos Jaime."As doentes estavam positivos e ninguém nos informou. Se tivessem informado teríamos levado equipamento de proteção individual. Levaram apenas uma máscara que era o que estava previsto. Deviam ter informado", disse Carlos Jaime. "As entidades têm de informar as transportadoras", rematou.Em atualização