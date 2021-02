Bombeiros de Arcos de Valdevez salvam cão em central de recolha do lixo. Veja as imagens

Os Bombeiros de Arcos de Valdevez resgataram um cão de pequeno porte que terá caído num contentor compactador de uma central de recolha do lixo, na freguesia de Oliveira.

O alerta foi dado pelas 08h30 do último sábado, depois de um funcionário de serviço se ter apercebido dos latidos, quando um camião já esperava para despejar resíduos naquele equipamento, que fica num espaço vedado e com uma entrada vigiada 24 horas por dia.

Rapidamente, os socorristas - cinco operacionais - perceberam que o cão se encontrava bem de saúde, embora muito assustado, num contentor com seis metros de profundidade. Com recurso a uma escada, o canídeo foi resgatado e, segundo confirmou ao CM o comandante Filipe Guimarães, entregue posteriormente aos serviços municipais de veterinária.

Na sequência das partilhas na página da corporação no Facebook, aquela que, ao que tudo indica, será a proprietária do pequeno animal já entrou em contacto com a veterinária, dando conta de que o cão tinha desaparecido de casa.