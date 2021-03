Bombeiros de Leiria recebem bolsa com máscaras

Os bombeiros das quatro corporações do concelho de Leiria receberam uma bolsa contendo 30 máscaras (20 cirúrgicas e 10 ffp2) que foram oferecidas pela Câmara Municipal de Leiria, que também entregou equipamento de proteção individual contra a Covid-19 a pessoal que trabalha na área da saúde, em instituições de apoio a idosos e nas escolas.No Centro Hospitalar de Leiria e no Agrupamento de Centros de Saúde Pinhal Litoral foram entregues 2550 kits com máscaras e álcool-gel, enquanto as instituições que se dedicam ao apoio a idosos receberam um milhar de mochilas, também com máscaras e álcool-gel. Quanto às escolas, com o regresso às aulas presenciais, a câmara está a distribuir 30 mil máscaras reutilizáveis em todas as escolas públicas.